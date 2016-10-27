台湾货币市场：跨月拆款利率持平，外商银供给少但不见紧俏

* 外商银因SWAP利差窄减少交易，台币供给变少 * 须观察后续影响，是否因便宜资金短缺垫高成本 * 公债殖利率弹升，券商交易部位降调度需求低 记者 董永年 路透台北10月27日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四大致持稳。资金调度人士指出，虽近月底外商银行供 给变少，但没有紧俏的迹象，整体市况平稳，拆款利率未见变化。 交易员表示，近期感觉外商银行的资金变少，因此午后等待央行冲销的队伍仅三三两两。由于外商银一向 是便宜资金的来源，若状况不见改善，可能会让拆款利率没有调降的空间。 〞外币互换(SWAP)利差变窄，交易变少，另外就是公债利率弹升，资金转去买债券。〞一位大型外商银行 交易员说。 一票券商交易员认为，以往都是透过本地大型银行向外商银拆入低成本资金，但近日因外商银供给变少， 只能转向利率稍高的本地银行拆入，虽然这个月底还没有感受到影响，但还是要持续观察，后续是不是会让成 本走高。 另一拆入方的银行交易员称，今日还是有向外商银拆入七天期的跨月拆款，利率在0.26%。 本地时间 14:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.637 31.558 台湾加权股价指数<.TWII 9,299.55 9,362.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.174% 0.173-0.230% --一周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.174-0.340% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.180-0.340% **发票量平平** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量不大，以到期续做为主，利率则持稳于近日水准。 〞市况很平淡，能做的都续了。〞一位票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.337%，区间在0.27-0.36%，成交金额为147.9 8亿台币；前日加权平均利率为0.332%，区间在0.33-0.35%，成交金额为48.60亿台币。 台湾央行周四存单到期金额6,072.5亿台币。发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点尚有周五637.5亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为831亿台币，累计超额准备1兆2,388亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆3,628亿台币。 **调度需求降低** 债券附买回方面，受近日公债殖利率弹升引发停损影响，券商手中交易部位减少，资金调度需求因而降低 ，多以到期续做为主。 交易员表示，银行资金水位显示偏向宽松，不过有投信基金于上月被赎回后就没有回流，因此落点从过去 的两、三周缩短至一周。 〞我感觉资金是平的。〞一大型证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，目前债券部位堪称史上最低，调度需求有限，因此利率持平。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作 的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平，跨月公债则在0.29%；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34% ，跨月在0.35%，同上日。 大型票券商与金融机构承作利率持稳，短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%；短天期公司债附买回利 率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.28-0.30%。(完) (审校 乔艳红)