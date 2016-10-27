中国汇市：人民币早盘小跌，成交放量因月末购汇需求旺盛且有机构倒量

* 人民币早盘放量小跌，中间价亦微跌

* 月末实需购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性

* 部分机构借机倒量，半日成交超200亿美元

* 人民币仍有可能考验6.80元支撑

路透上海10月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅回落，中间价亦微跌。交易员称，月末临近客盘实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，半日成交已超200亿美元，短期人民币汇价仍有可能考验6.80元支撑。

他们并指出，离岸人民币 早盘短暂跌破6.79关口，创有数据以来新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币后市表现，况且市场对美联储12月加息预期愈发一致，在加息动作确定前，美元料维持强势，并有望测试前期100整数关口的前期高点。

“还是很多购汇，月末嘛，需求本来就比较多，感觉央妈也没有表现出特别强力的干预，（美元对人民币）价格可能还是会往上一些。”一中资行交易员称。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.7772元,上日收报6.7686元，夜盘终报6.7706元。今日人民币兑美元中间价 报6.7736元，上日中间价为6.7705元。人民币兑美元即期成交额 为205.31亿美元，上日半日为116.8亿美元。

中国金融时报周四发文称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。

全球汇市方面，美元兑日圆周四盘初小涨，欧元和英镑兑美元则守住了近期涨幅，公债收益率上涨对二者构成支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.95元, 上日尾盘为6.9335元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7868元, 上一交易日尾盘报6.785元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7773，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3841、6.4907和8.2774。