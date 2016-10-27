美国个股：沃尔玛增加在线预订当日到店提货品项，扩大低价商品阵容

路透纽约10月27日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 周三称，顾客当日到店提取服务的商品项目将增加上万种，并将提供更多定价更低的品项以取代特惠商品；这是沃尔玛今年节日季吸引购物者措施的一部分。

沃尔玛称，节日季期间，在线预订之后当日到店提取的数量增加了五倍，因此公司计划全面增加货品种类，包括可当日提取的服装类、玩具类以及装饰类货品。

在线购物和到店提货已成为实体零售商的重要服务项目，这可使零售商在当日用门店库存完成在线订单，并与快速送货的亚马逊(Amazon.com) 展开较量。

沃尔玛还表示，将连续第二年更加注重折扣并提供最低价格，以取代“噱头”特惠产品，该公司称其客户希望商品价格更稳定。

沃尔玛在新闻发布会上宣布了这一行动，该公司概述了其11月和12月节日季的策略。该节日季对零售商而言是关键时期，这段时期内他们将获得年度获利和销售中的相当大一部分。

“我们想在价格上占优，并以价格在节日季中取胜，”沃尔玛美国公司首席商品官Steve Bratspies对记者称。(完)