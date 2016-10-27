重发-更新版 1-中国企业：中通快递赴美上市筹资14亿美元，为今年最大规模美国IPO

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(重发以补上电头日期)
路透纽约10月26日 - 中国快递公司中通快递(ZTO Express)周三宣布，通过首次公开发行(IPO)融资14亿美元，成为今年迄今最大规模的美国IPO。
这也是电商巨头阿里巴巴 2014年250亿美元IPO以来规模最大的一次。中通快递总部位于上海，这次IPO使其市值超过120亿美元。
中通赴美上市，使其在全球最大的快递市场抢占了先机，因为这使该公司更快地获得资金展开扩张。
该公司想用IPO所得资金中的7.2亿美元来购买更多卡车、土地、设施和设备。
中通快递在中国国内的竞争对手--顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递都公布了在深圳和上海上市的计划，但中国待批准上市的企业多达800家左右，而且上市规则也在不断变化，因此在纽约上市被视为更快、更可靠的融资方式，并可吸引更广泛的投资者。
在美国市场规则下，私募股权投资公司美国华平投资集团、高瓴资本(Hillhouse Capital)和风投公司红杉资本等中通的现有股东，亦将获得更大空间和灵活度来退出投资。而在中国，上市之后一到三年内投资资金都会被锁住。
中通共发行7,210万股，每股发行价定在19.50美元，高于之前的指导区间16.50-18.50美元。
据熟悉中通财务情况的人士，此次发行价约为中通2017年预期每股盈余(EPS)的27倍。
据海通证券的估计，相比之下，顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递的股价是每股盈余的43-106倍。
美国联合包裹(优比速,UPS) 和联邦快递(FedEx) 的股价分别是2017年预期EPS的17.8和13.4倍。这两家公司的成长速度要慢得多。
**国际并购**
根据熟悉中通快递的人士说，随着对人民币贬值忧心日益浓厚，在纽约IPO的话，中通快递进行国际并购时就能以较稳定的美元计价股票进行交易。
中通快递为双层股权架构，公司创始人赖梅松在IPO之后虽仅持股28%，但将拥有80%表决权。
赖梅松的持股大多数为B类普通股，而该公司在美国发行的新股属于A类股票。B类股表决权效力是A类股的10倍。中国市场并不允许双层股权架构。
同业对手申通快递、圆通速递均已公布计划，将分别进行价值25亿美元和26亿美元的反向收购上市。中国最大速递商顺丰速运以及另一家对手韵达快递，也在进行类似计划，规模分别为64亿美元和27亿美元。
中通快递欲以股号ZTO在纽约证交所挂牌。
摩根士丹利 和高盛 为本项IPO牵头承销行。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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