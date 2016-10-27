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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 12:34 BJT

中国货币市场：紧势依旧供需结构矛盾难缓，汇率压制紧平衡料成常态

路透上海10月27日 - 中国银行间市场资金面周四紧势依旧，跨月的七天回购利率明显
上行；临近月底又叠加大盘可交换债发行，进一步加剧了非银机构的流动性压力，而公开市
场连续大额净投放又仅能满足一级交易商的需求，资金供需结构矛盾难缓。
    
    交易员并称，人民币贬值压力下料外汇占款下滑势头持续，中期看对流动性的冲击犹存
，即便跨月后资金面也难重返宽松，紧平衡或成为常态。
    
    “一开盘就有人问4%、4.5%的隔夜（资金）出不出，感觉现在（不少非银机构）是不看
价，有钱拿了再说。”华东一银行交易员称。
    
    上海一券商交易员谈到，明日有凤凰传媒可交换债（EB）发行，一般准备申购的机构都
要提前一天将资金准备到位，因此今日对资金面的影响最大。
    
    江苏凤凰出版传媒集团50亿元可交换债将于10月28日网下簿记。国信证券报告称，考虑
到月末因素和例行缴准、缴税的滞后影响，预计此次冻结资金2,000-3,000亿元。
    
    前述银行交易员谈到，尽管最近公开市场净投放规模也不小，但仅能填平一级交易商的
资金缺口，而一级交易商又以主要的银行为主，范围相对局限，因此对缓解结构矛盾作用有
限，而且“央行明显也不想放的太多，MLF没续做，还是想降杠杆。”
    
    中国央行公开市场今日共进行2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天
550亿元，28天400亿元。据此计算，今日净投放1,000亿元。 
        
    据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630
亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于
2.85%和3.0%。而本周二到期的1,660亿元MLF央行未进行续做。
     
    以下为主要货币市场利率报价：      
    
 北京时间11:59            今日(%)  上日(%)    变动(bp)
                                            
                                                      
 质押式回购加权平均利率                               
 其中：隔夜               2.2518   2.2830       -3.12 
                                            
      七天                2.6753   2.5655       10.98 
      14天                3.0106   3.2393      -22.87 
 上海证交所质押式回购利                               
 率                                         
   其中:隔夜              13.9950  2.8700     1112.50 
                                            
        七天              4.2500   3.8700       38.00 
       14天               3.5600   3.5100        5.00 
 回购定盘利率                                         
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX  2.3000   2.3000        0.00 
                      S>                    
    七天                  3.0000   2.8000       20.00 
   14天                   3.3000   3.4000      -10.00 
 Shibor                                               
   其中:隔夜              2.2540   2.2480        0.60 
        七天              2.4110   2.4090        0.20 
      三个月              2.8207   2.8164        0.43 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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