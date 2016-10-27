中国货币市场：紧势依旧供需结构矛盾难缓，汇率压制紧平衡料成常态

路透上海10月27日 - 中国银行间市场资金面周四紧势依旧，跨月的七天回购利率明显 上行；临近月底又叠加大盘可交换债发行，进一步加剧了非银机构的流动性压力，而公开市 场连续大额净投放又仅能满足一级交易商的需求，资金供需结构矛盾难缓。 交易员并称，人民币贬值压力下料外汇占款下滑势头持续，中期看对流动性的冲击犹存 ，即便跨月后资金面也难重返宽松，紧平衡或成为常态。 “一开盘就有人问4%、4.5%的隔夜（资金）出不出，感觉现在（不少非银机构）是不看 价，有钱拿了再说。”华东一银行交易员称。 上海一券商交易员谈到，明日有凤凰传媒可交换债（EB）发行，一般准备申购的机构都 要提前一天将资金准备到位，因此今日对资金面的影响最大。 江苏凤凰出版传媒集团50亿元可交换债将于10月28日网下簿记。国信证券报告称，考虑 到月末因素和例行缴准、缴税的滞后影响，预计此次冻结资金2,000-3,000亿元。 前述银行交易员谈到，尽管最近公开市场净投放规模也不小，但仅能填平一级交易商的 资金缺口，而一级交易商又以主要的银行为主，范围相对局限，因此对缓解结构矛盾作用有 限，而且“央行明显也不想放的太多，MLF没续做，还是想降杠杆。” 中国央行公开市场今日共进行2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天 550亿元，28天400亿元。据此计算，今日净投放1,000亿元。 据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630 亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于 2.85%和3.0%。而本周二到期的1,660亿元MLF央行未进行续做。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2518 2.2830 -3.12 七天 2.6753 2.5655 10.98 14天 3.0106 3.2393 -22.87 上海证交所质押式回购利 率 其中:隔夜 13.9950 2.8700 1112.50 七天 4.2500 3.8700 38.00 14天 3.5600 3.5100 5.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX 2.3000 2.3000 0.00 S> 七天 3.0000 2.8000 20.00 14天 3.3000 3.4000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2540 2.2480 0.60 七天 2.4110 2.4090 0.20 三个月 2.8207 2.8164 0.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)