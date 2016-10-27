离岸人民币：香港一级流动性提供行增至九间，总额度扩至180亿元--金管局

路透香港10月27日 - 香港金融管理局周四宣布，随着七间一级流动性提供行的第一届任期完结，已指定九间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，计划的总额度也由原来的140亿元人民币增加至180亿元，并于今天起生效。

该九间银行包括中国农业银行 、交通银行 、中国银行（香港）、法国巴黎银行、建行（亚洲）、花旗银行、汇丰银行、工商银行（亚洲）和渣打银行（香港）。

金管局总裁陈德霖表示，过去两年，一级流动性提供行计划在支持这些机构促进离岸人民币市场流动性发挥作用，让他们能够扩展庄家活动及利用香港平台把握在世界各地的人民币业务机遇。

＂我们相信这将进一步加强离岸人民币市场的流动性及抵御冲击的能力。与此同时，披露有关流动资金安排的使用情况，将提高市场流动性的透明度。这两者都是加强香港离岸人民币市场基建的重要一步，将有利于香港离岸人民币市场的进一步发展。＂他说。

是项委任于今天起生效，为期两年。金管局会定时检讨这个计划的实际运作及成效，并考虑是否有需要优化，包括调整一级流动性提供行的数目及回购协议的具体安排等。

一级流动性提供行的遴选按照多项准则，包括有关机构提供离岸人民币资金及进行离岸人民币市场庄家活动的能力，以及对利用香港作为全球离岸人民币业务枢纽的承诺等。金管局为各间一级流动性提供行提供20亿元人民币回购协议安排，以助他们在离岸人民币市场进行庄家活动及提供流动资金时管理其流动性。