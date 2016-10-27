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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 13:23 BJT

《全球汇市》美元/日圆持稳，美债收益率上升及美国升息预期提振美元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0901  1.0907  -0.06  +0.38  1.0860
    美元/日圆            104.45  104.46  -0.01 -13.18  120.30
    欧元/日圆         113.85  113.94  -0.08 -12.74  130.47
    美元/瑞郎            0.9937  0.9932  +0.05  -0.81  1.0018
    英镑/美元            1.2213  1.2246  -0.27 -17.13  1.4738
    美元/加元            1.3385  1.3379  +0.04  -3.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7845  6.7837  +0.01  +3.30  6.5680
    澳元/美元            0.7631  0.7649  -0.24  +4.89  0.7275
    新西兰元/美元        0.7155  0.7148  +0.10  +4.84  0.6825
    澳元/日圆         79.740  79.900  -0.20  -8.99  87.620
    新西兰元/日圆     74.700  74.730  -0.04  -8.88  81.980
    英镑/日圆         127.58  127.92  -0.27 -28.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0667  1.0685  -0.17  +0.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/汪红英/白云/王颖/杜明霞/王洋)

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