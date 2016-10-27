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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 13:34 BJT

新兴汇市：人民币下滑拖累亚币走低，韩元遭受债市资金外流打击

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.55    104.48   -0.07  +15.06    120.30
    坡元            1.3917    1.3908   -0.06   +1.85    1.4175
    台币          31.635    31.558   -0.24   +4.52    33.066
    韩元           1140.27   1134.00   -0.55   +3.04   1174.95
    泰铢             35.09     34.98   -0.31   +2.65     36.02
    菲律宾披索       48.49     48.34   -0.32   -3.28     46.90
    印尼卢比      13025.00  13005.00   -0.15   +5.83  13785.00
    印度卢比       66.89     66.83   -0.08   -1.10     66.15
    马币            4.1800    4.1590   -0.50   +2.63    4.2900
    人民币          6.7766    6.7706   -0.09   -4.20    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译/审校 刘秀红/杜明霞/张若琪/王洋)

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