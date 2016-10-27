新兴汇市：人民币下滑拖累亚币走低，韩元遭受债市资金外流打击

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.55 104.48 -0.07 +15.06 120.30 坡元 1.3917 1.3908 -0.06 +1.85 1.4175 台币 31.635 31.558 -0.24 +4.52 33.066 韩元 1140.27 1134.00 -0.55 +3.04 1174.95 泰铢 35.09 34.98 -0.31 +2.65 36.02 菲律宾披索 48.49 48.34 -0.32 -3.28 46.90 印尼卢比 13025.00 13005.00 -0.15 +5.83 13785.00 印度卢比 66.89 66.83 -0.08 -1.10 66.15 马币 4.1800 4.1590 -0.50 +2.63 4.2900 人民币 6.7766 6.7706 -0.09 -4.20 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/杜明霞/张若琪/王洋)