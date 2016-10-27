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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 13:48 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲(除日本)股市下跌，亚币走软

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* 美元/日圆涨0.07%，英镑/美元跌0.24%，澳元/美元跌0.27%，新西兰元/美元跌0.03%

* 美元/坡元涨0.12%，美元/韩元涨0.66%，美元/马币涨0.5%，美元/人民币涨0.09%

* 日经指数跌0.65%，中国沪综指跌0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.92%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.22%，美国指标公债收益率报1.8038%

* 黑田东彦称日本央行不会试图压低超长期公债收益率

* 比利时内部分歧阻碍加欧自贸协议达成，周四继续内部谈判 (完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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