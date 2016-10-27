国际油市：油价徘徊在50美元左右，外界对OPEC是否能协调减产有疑虑

交易商表示，布兰特原油一直难以突破每桶50美元关卡，因外界担忧石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国能否有效合作，以压抑产量并推升油价。

“投资者对于OPEC是否能实施减产初步协议仍感怀疑，”澳新银行周四表示。

美国原油方面，美国能源资料协会(EIA)周三公布上周美国原油库存减少55.3万桶至4.6816亿桶 ，令美国原油 稍早获得支撑。

不过一些分析师认为，库存减少其实是误导。

“上周库存减少的55.3万桶，主要集中于西海岸，此处是独立于其余存储网络之外。东海岸与墨西哥湾区库存其实是增加的，”澳新银行表示。

但其他因素又限制了油价跌势。

在OPEC成员国委内瑞拉中，反政府示威的扩散与加剧引发石油行业担心，该国石油生产可能受到影响。

亚洲方面，韩国S-Oil Corp 周四称，预计区域炼油需求将上升。

由于原油是炼油厂的主要原料，强劲的炼油活动势必会给原油价格带来支撑。(完)

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