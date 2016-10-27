欧股业绩：巴斯夫第三季获利优于市场预期，归功于油气及农业部门

路透德国路德维希港10月27日 - 德国巴斯夫 周四公布的详细财报显示，石油部门及农业杀虫剂部门的季度获利大幅超过原先预期，促使巴斯夫本月稍早提前公布集团获利。

巴斯夫油气部门经一次性项目调整后的第三季未计利息税项之利润(EBIT)下滑48%，至1.94亿欧元(2.11亿美元)，高于分析师原先的预估中值1.14亿欧元。

巴斯夫周四亦调升2016年石油平均价格预测至每桶45美元，先前预测为40美元。