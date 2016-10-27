欧股业绩：巴斯夫第三季获利优于市场预期，归功于油气及农业部门

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透德国路德维希港10月27日 - 德国巴斯夫 周四公布的详细财报显示，石油部门及农业杀虫剂部门的季度获利大幅超过原先预期，促使巴斯夫本月稍早提前公布集团获利。
巴斯夫油气部门经一次性项目调整后的第三季未计利息税项之利润(EBIT)下滑48%，至1.94亿欧元(2.11亿美元)，高于分析师原先的预估中值1.14亿欧元。
巴斯夫周四亦调升2016年石油平均价格预测至每桶45美元，先前预测为40美元。
巴斯夫表示，上周一场火灾及爆炸造成路德维希港总部24处生产据点暂时关闭，将对全年获利构成压力，但不会导致年度财测更动。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。