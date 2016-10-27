台湾股市：连两日收跌至9,300点附近整理，明日摩台指结算料续高档盘整

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北10月27日 - 台湾股市周四连续第二日收低。分析师指出，美国苹果 股价下挫拖累苹果概念股持续修正，台积电 及鸿海 等权值股皆表现疲软，惟大盘拉回触及10日线9,286点随即出现小幅反弹，显示台股逢低仍见买盘支撑，明日摩台指料持在高档附近结算。
台湾加权股价指数 收跌0.67%至9,299.55点；今日大盘成交初值 为664.52亿台币，上交易日修正后为613.44亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，尽管外资上日调节台指期净多单逾6,000口，但外资在台指期净多单部位仍高达8.69万余口，因此今日台股随亚股拉回时仍见买盘逢低布局，而台指期向来跟摩台指连动密切，预期明日摩台指有望维持在高档结算。
〞台指期净多单留仓部位偏高，台股现货不致于全面下杀。〞他说。
国泰证期顾问处协理简伯仪也称，苹果财报效应延烧，带动苹概股持续拉回整理，且台股大金主--外资上日同步调节台股期现货，让今日大盘疲软无力失守9,300点，明日摩台指结算料有助于台股续在高档整理。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,250-9,400点间。
本地时间13:51，亚洲主要股市跌多涨少，日经指数 跌0.39%、香港恒生指数 也跌1%，韩国股市 则涨0.60%，MSCI亚太明晟指数 跌0.9%。(完)
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