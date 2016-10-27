版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:15 BJT

标题新闻：住友生命保险高管称计划在截至明年3月的六个月中增持约5,000亿日圆外国债券，在汇价接近100时不进行对冲

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐