版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:27 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中下滑，投资者谨慎以待企业财报

路透东京10月27日 - 日本日经指数周四在震荡交投中下滑，投资者谨慎以待大企业的财报，此前佳能 因日圆近期的涨势发布了获利预警。

日经指数 跌0.3%，报17,336.42点，此前一直在平盘上下波动。

东证股价指数 跌0.1%，报1,382.01点，JPX-日经指数 小滑0.1%，报12,387.14点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐