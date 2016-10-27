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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:34 BJT

日股业绩：野村控股第二季获利跳增31%，批发业务畅旺

路透东京10月27日 - 日本最大证券经纪公司野村控股 表示，第二季获利成长近三分之一，受助于批发部门、房地产业并购顾问、以及汇率和债券交易等业务畅旺。

野村在一份声明中表示，7-9月当季净利上扬31%至612亿日圆(5.86亿美元)，上年同期为466亿日圆。(完)

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