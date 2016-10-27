台湾债市：105/11增额券殖利率先跌后升，冷券卖压不断空头气焰仍盛

* 105/11增额券发行前交易殖利率先跌后升 * 冷券卖压不断，空方仍占优势 * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.96-1.01% 路透台北10月27日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周 四先跌后升；交易员称，冷券市场卖压不断，筹码尚未稳定，台债仍由空方占优势。 交易员表示，近期盘势大幅震荡，相当剧烈。目前不只是投资盘退场观望，今年银行的 获利不好，导致部分仍有获利的持券持续有抛售的压力，筹码面压力很大，市场信心仍然脆 弱。 〞看起来水真的淹到头顶上了。冷券的卖盘还是一直出来，〞一位外商银行交易员表示 。 他也说，今日盘初一度有冷券的询价，看似买盘有要出来。只不过稍有买盘卖压就马上 出笼，且主流10年券105/11R路期目前在发行前交易，市场以此为冷券出不掉时，放空避险 的标的，因此10年券的卖压一直无法有效化解。 交易员表示，目前投资盘对台债虽有兴趣但观望气氛仍浓，市场只能寄望初级市场标售 时，投资盘真的能够出手。只不过目前10年券距离标售还有将近二周的时间，恐怕要以时间 来换取空间。 11月8日将有增额发行105/11期的10年公债300亿台币标售，11月11日(五)将发行。 也有一位大型商银交易员认为，台湾央行9月宣布不降息，等于宣告降息到了尽头，这 令交易商满手的债券有出脱压力，尤其目前国际债市的气氛也是如此，恐怕要等国际债市气 氛转变才可能扭转目前不利多头的情况。 他认为，10年公债的高位恐怕很快就会向上测试1%关口，至于五年券的养券价值随着 殖利率提高而走升，渐渐五年以下的冷券走势会愈来愈不受殖利率后端上扬的影响，先行走 稳。 美国公债收益率周三上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美 国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。 交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.66-0.69%；105/11期增 额券发行前交易殖利率区间看0.96-1.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.59 0.6725 0.6600-0.6725 3.5 10 105/11R +2.24 0.9751 0.9300-0.9800 140.5 注*：表该券自发行前交易以来新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9650% 5 105/13 0.6725% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)