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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 15:39 BJT

台湾债市：105/11增额券殖利率先跌后升，冷券卖压不断空头气焰仍盛

* 105/11增额券发行前交易殖利率先跌后升
    * 冷券卖压不断，空方仍占优势
    * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.96-1.01%

    路透台北10月27日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周
四先跌后升；交易员称，冷券市场卖压不断，筹码尚未稳定，台债仍由空方占优势。
    
    交易员表示，近期盘势大幅震荡，相当剧烈。目前不只是投资盘退场观望，今年银行的
获利不好，导致部分仍有获利的持券持续有抛售的压力，筹码面压力很大，市场信心仍然脆
弱。
    
    〞看起来水真的淹到头顶上了。冷券的卖盘还是一直出来，〞一位外商银行交易员表示
。
    
    他也说，今日盘初一度有冷券的询价，看似买盘有要出来。只不过稍有买盘卖压就马上
出笼，且主流10年券105/11R路期目前在发行前交易，市场以此为冷券出不掉时，放空避险
的标的，因此10年券的卖压一直无法有效化解。
    
    交易员表示，目前投资盘对台债虽有兴趣但观望气氛仍浓，市场只能寄望初级市场标售
时，投资盘真的能够出手。只不过目前10年券距离标售还有将近二周的时间，恐怕要以时间
来换取空间。
    
    11月8日将有增额发行105/11期的10年公债300亿台币标售，11月11日(五)将发行。 
    
    也有一位大型商银交易员认为，台湾央行9月宣布不降息，等于宣告降息到了尽头，这
令交易商满手的债券有出脱压力，尤其目前国际债市的气氛也是如此，恐怕要等国际债市气
氛转变才可能扭转目前不利多头的情况。
       
     他认为，10年公债的高位恐怕很快就会向上测试1%关口，至于五年券的养券价值随着
殖利率提高而走升，渐渐五年以下的冷券走势会愈来愈不受殖利率后端上扬的影响，先行走
稳。
        
    美国公债收益率周三上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美
国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。 

    交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.66-0.69%；105/11期增
额券发行前交易殖利率区间看0.96-1.01%。
          
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  +0.59    0.6725     0.6600-0.6725       3.5
    10  105/11R                  +2.24    0.9751     0.9300-0.9800     140.5
   注*：表该券自发行前交易以来新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9650%
   5    105/13                          0.6725%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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