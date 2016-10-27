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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:44 BJT

韩股业绩：LG电子季度营业利润同比降3.7%，因移动设备部门亏损创纪录

路透首尔10月27日 - 韩国LG电子 周四公布，第三季营业利润较上年同期下降3.7%，因其移动设备部门季度亏损创下纪录高位。

LG电子公布，7-9月获利为2,830亿韩元(2.48亿美元)，符合先前预估。营收则下降5.7%至13.2万亿韩元。该公司是全球第二大电视生产商，仅次于三星电子 。

LG电子移动设备部门公布季度亏损为4,364亿韩元，创下纪录高位，且为连续第六季录得亏损，抵消了电视部门创纪录高位的获利3,815亿韩元。

该公司称，第四季获利将低于第三季，受季节性疲弱影响，促销支出将上升而家用电器业务获利将下降。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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