《国际主要央行公开市场操作一览》--10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储9月维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。
欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
10/26 隔夜逆回购 -1,420.65 0.25%(固定利率)
10/25 隔夜逆回购 -1,324.03 0.25%(固定利率)
10/24 隔夜逆回购 -1,425.74 0.25%(固定利率)
10/21 三天逆回购 -1,812.85 0.25%(固定利率)
10/20 隔夜逆回购 -1,723.12 0.25%(固定利率)
永久操作：
10/26 买入MBS 26.99 --
10/26 买入MBS 13.57 --
10/25 买入MBS 26.99 --
10/24 买入MBS 6.30 --
10/24 买入MBS 13.57 --
10/21 买入MBS 13.57 --
10/20 买入MBS 26.99 --
10/20 买入MBS 6.30 --
《本周主要新闻》
--芝加哥联储总裁埃文斯表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美联储将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一。这种预期完全符合美联储17名决策者在上月会议上所做出的中值预测。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/26 七天期反向交易 10.15亿美元 0.90%(固定利率)
10/26 91天期反向交易 54.2676 0%(固定利率)
10/25 六天期反向交易 360.265 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 317,450
上周三 315,480
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当期变化 +1,970
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦称，央行可能在本月的政策评估会议上推迟通胀目标的实现时间表，因物价增长仍很疲弱乏力。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行826亿台币定存单，与当日定期存单到期金额25亿台币相较，存单到期余额增801亿台币。
--台湾央行周二发行830亿台币定存单，与当日定期存单到期金额30亿台币相较，存单到期余额增800亿台币。
--台湾央行周一发行1,581.7亿台币定存单，与当日定期存单到期金额3,180亿台币相较，存单到期余额减1,598.3亿台币。 (完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583