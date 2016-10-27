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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:50 BJT

澳洲股市：收低1.2%创一个月低点，油价下跌拉低能源股

金矿厂商和铁矿石厂商追随跌势，Newcrest Mining Ltd 跌2.6%，必和必拓跌1.44%。

基础上材料股对指标股指构成最大的拖累。

金融股也对大盘施压，虽然澳洲国民银行(NAB) 之前公布年度现金获利增长4%。

金融类指数 下跌0.7%。(完)

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