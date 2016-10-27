德国个股：奥迪第三季成本额外增加6.2亿欧元，大幅下调获利预估

路透柏林10月27日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下豪车品牌奥迪宣布下调今年利润率预估，因为柴油排放丑闻和可能召回安装高田 气囊轿车导致成本大幅上升。

奥迪周四表示，公司第三季面对6.2亿欧元的“额外财务负担”。但奥迪未进一步说明这些成本与哪些事项相关。

奥迪称，公司营业利润率料降至“大幅低于”8-10%目标区间的水准。而在7月末时，奥迪曾表示利润率仅会略低于目标区间。

奥迪的母公司大众汽车将于周四发布包含详细内容的第三季财报。（完）