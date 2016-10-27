德国个股：奥迪第三季成本额外增加6.2亿欧元，大幅下调获利预估

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林10月27日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下豪车品牌奥迪宣布下调今年利润率预估，因为柴油排放丑闻和可能召回安装高田 气囊轿车导致成本大幅上升。
奥迪周四表示，公司第三季面对6.2亿欧元的“额外财务负担”。但奥迪未进一步说明这些成本与哪些事项相关。
奥迪称，公司营业利润率料降至“大幅低于”8-10%目标区间的水准。而在7月末时，奥迪曾表示利润率仅会略低于目标区间。
奥迪的母公司大众汽车将于周四发布包含详细内容的第三季财报。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。