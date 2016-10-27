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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 15:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受阻于10日均线

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    * 周三涨势受到德国公债收益率及期权防卫战成功所支撑
    * 欧元回升走势有气无力，据传在1.0950-70卖压沉重
    * 周三10日均线切入位1.0947成为阻力位，今日切入位1.0932亦为初
步阻力
    * 从期权到期情形来看，看来可能在1.0850-1.0950区间波动
    * 今日1.10区段到期期权有15亿美元，1.0970区段的期权到期有6.76
亿美元
    * 盘中区间位于1.0890-1.0950，100小时均线切入位报1.0885
    * 技术图表： reut.rs/2eOHAzS
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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