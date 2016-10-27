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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 15:30 BJT

《全球汇市》美元/日圆接近三个月高位，受美债收益率上升提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0907  1.0907  +0.00  +0.43  1.0860
    美元/日圆            104.60  104.46  +0.13 -13.05  120.30
    欧元/日圆         114.10  113.94  +0.14 -12.55  130.47
    美元/瑞郎            0.9932  0.9932  +0.00  -0.86  1.0018
    英镑/美元            1.2210  1.2246  -0.29 -17.15  1.4738
    美元/加元            1.3382  1.3379  +0.02  -3.30  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7844  6.7837  +0.01  +3.29  6.5680
    澳元/美元            0.7615  0.7649  -0.44  +4.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7149  0.7148  +0.01  +4.75  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0835  1.0835  +0.00  -0.47  1.0886
    欧元/英镑         0.8933  0.8905  +0.31 +21.26  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7115  9.7151  -0.04  +5.90  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2683  8.2760  -0.09  -6.47  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/张明钧/王洋/蔡美珍；审校 李春喜/于春红/孙茉莉)

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