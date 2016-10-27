《全球汇市》美元/日圆接近三个月高位，受美债收益率上升提振

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0907 1.0907 +0.00 +0.43 1.0860 美元/日圆 104.60 104.46 +0.13 -13.05 120.30 欧元/日圆 114.10 113.94 +0.14 -12.55 130.47 美元/瑞郎 0.9932 0.9932 +0.00 -0.86 1.0018 英镑/美元 1.2210 1.2246 -0.29 -17.15 1.4738 美元/加元 1.3382 1.3379 +0.02 -3.30 1.3839 美元/离岸人民币 6.7844 6.7837 +0.01 +3.29 6.5680 澳元/美元 0.7615 0.7649 -0.44 +4.67 0.7275 新西兰元/美元 0.7149 0.7148 +0.01 +4.75 0.6825 欧元/瑞郎 1.0835 1.0835 +0.00 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8933 0.8905 +0.31 +21.26 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7115 9.7151 -0.04 +5.90 9.1705 美元/挪威克朗 8.2683 8.2760 -0.09 -6.47 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧/王洋/蔡美珍；审校 李春喜/于春红/孙茉莉)