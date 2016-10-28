《分析师观点》台湾第三季GDP概估年成长优于预期，全年目标有望调高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月28日 - 台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.06%，优于市场预估的成长1.80%。创2015年第一季(年成长4.04%)以来最佳纪录。分析师认为，全年GDP目标有望上修，惟央行仍将以静制动，暂时不会启动升息循环。
第三季对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为4.54%，上季为 0.23%；第三季经季调对上季的经济成长率(SAQR)为1.12%，上季为0.06%。
路透此前调查13位金融机构，预估第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。[台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.06%，优于市场预估的成长1.80%。
主计总处8月间调高今年经济成长率1.22%，但对下半年景气看法仅为微幅好转，下半年的出口也仅略微上修，仍欠缺明显成长动能。
台湾央行9月底已停止降息循环因应经济景气好转，目前重贴现率在1.375%。
**市场评论
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