日本企业：住友生命保险拟在美元接近100日圆时买入外国债券

路透东京10月27日 - 住友生命保险 的一位高管周四表示，该公司计划在截至明年3月的六个月内增持外国债券，并准备在美元接近100日圆时在不进行汇率对冲的情况下买入外国债券。

住友生命保险投资规划部总经理Iwao Matsumoto对记者称，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在12月加息，该公司预测美元兑日圆在美国总统大选过后将会走强。

美元兑日圆 周四交投在104.50日圆，脱离了英国6月退欧公投后曾触及的两年半低点99日圆。

“我们会通过对冲主动控制汇率风险。但我们认为我们可在100日圆左右买入(美元)...除非美国总统大选出现意外或中国经济骤然下降，美元不大可能跌破100日圆，”Matsumoto称。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)