中国新债：国开行日前发行50亿元20年附息债，票面利率3.41%

路透上海10月27日 - 中国国家开发银行 周四公告，周三(26日)通过承销团承 销方式，发行了总额50亿元人民币的附息债，期限20年，票面利率3.41%。 这与国开行此前多通过招标方式发行债券不同，票面利率也明显高于周二增发的同期限 收益率。 国开周二增发的20年固息债，中标收益率为3.2874%。 中债登银行间固息 政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，20年期最新收益率为3.3420%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)