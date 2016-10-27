全球金市：金价上涨，受印度节日前的实货需求支撑

0729GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,268.90美元。

美国期金 涨约0.2%至每盎司1,269.60美元。

“虽然印度实货需求对金价构成支持，但上周的多头结清抑制了涨势，金价暂且会维持在1,260-1,280美元区间，”香港利昌金铺的首席交易商Ronald Leung称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓量下降1.49%至942.59吨。

其它贵金属方面，现货银 涨0.3%至每盎司17.60美元。现货铂 跌0.3%至959.00美元，周三曾涨至逾两周高点970.80美元。

现货钯 跌约0.5%至每盎司618.25美元。(完)

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