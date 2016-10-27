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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 16:18 BJT

欧洲汇市：英镑/美元跌向1.22，市场等待英国三季度GDP数据

英镑兑美元 跌0.3%至1.2212美元，英镑兑欧元 跌至0.8940。英镑走势似乎还与股市走向一致，英国股市周四整理跌势。

交易员及分析师称，截至目前的证据表明，英国经济保持得不错，有望躲过衰退。

自6月公投以来，英镑兑美元已下跌近18%，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)增加“硬性退欧”的可能性后，英镑跌势在10月加剧。

“即便‘硬性退欧’威胁给英镑带来长期偏空前景，但英镑/美元可能在未来几日面临较大幅度的修正，尤其是在英国央行似乎并不急于降息的情况下，”DailyFX汇市分析师David Song称。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/于春红)

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