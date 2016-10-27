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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 16:23 BJT

金属期市：伦铜守在两周高点附近，受美国经济及中国钢铁业复苏提振

0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨4,741美元，铜价上日曾攀抵10月13日以来高位4,759美元，终场则以平盘作收。

上海期铜 则跌0.3%，至每吨37,820元人民币。

中国国家统计局周四公布，9月规模以上工业企业实现利润总额5, 771.3亿元人民币，同比增长7.7%，增速比8月降低11.8个百分点。

美国9月独栋新屋销售意外增长，表明住房需求持续，尽管之前三个月的数据下修。

菲律宾一家遭政府命令停工近四个月的镍矿矿商周三表示，已向法院提告政府环保机构。政府在矿业雷厉风行的环保行动首度遭遇法律挑战。 (完)

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(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)

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