更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，成交大扩近五成因月末购汇旺盛且有机构倒量

* 人民币小幅收跌，中间价亦微跌 * 月末实需购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性 * 部分机构借机倒量，成交大扩至逾9个月新高 * 短期汇价仍有可能考验6.80元支撑 (新增频评论和收盘报价) 路透上海/北京10月27日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，中间价亦微跌 。交易员称，月末临近客盘实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于 有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，二者叠加致成交量放大至1月7日以来新高，短期人 民币汇价仍有可能考验6.80元支撑。 他们并指出，离岸人民币 早盘短暂跌破6.79关口，创有数据以来新低，也从侧 面反映市场仍相对看空人民币后市表现，况且市场对美联储12月加息预期愈发一致，在加息 动作确定前，美元料维持强势，并有望测试前期100整数关口的前期高点。 “还是很多购汇，月末嘛，需求本来就比较多，感觉央妈也没有表现出特别强力的干预 ，（美元对人民币）价格可能还是会往上一些。”一中资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，近期汇价走势主要看美元指数，如果周五公布的美国GDP数据 很好，人民币可能还将下跌，“6.8暂时是一个关口，走一步看一步吧，自营盘现在也主要 是一个方向。” 中国金融时报周四发文称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美 元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。 全球汇市方面，美元/日圆周四接近三个月高位，美国公债收益率(殖利率)上升以及对 美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内升息的预期升温给美元带来支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7778 6.7686 -0.14% XS> 中间价 6.7736 6.7705 -0.05% 成交额<CNYSPTVOL=CF 361.17亿美 249亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 29 日低6.7788 日高6.77 59 今年以来升贬幅度 -4.19% 2005年汇改以来升贬 22.11% 幅度 一年期美元/人民币掉 550 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7848 6.785 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9465 6.9335 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7777； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3876、6.4762和8.2763。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)