版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 16:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，成交大扩近五成因月末购汇旺盛且有机构倒量

* 人民币小幅收跌，中间价亦微跌
    * 月末实需购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性
    * 部分机构借机倒量，成交大扩至逾9个月新高
    * 短期汇价仍有可能考验6.80元支撑

 (新增频评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月27日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，中间价亦微跌
。交易员称，月末临近客盘实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于
有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，二者叠加致成交量放大至1月7日以来新高，短期人
民币汇价仍有可能考验6.80元支撑。
    
    他们并指出，离岸人民币 早盘短暂跌破6.79关口，创有数据以来新低，也从侧
面反映市场仍相对看空人民币后市表现，况且市场对美联储12月加息预期愈发一致，在加息
动作确定前，美元料维持强势，并有望测试前期100整数关口的前期高点。

   “还是很多购汇，月末嘛，需求本来就比较多，感觉央妈也没有表现出特别强力的干预
，（美元对人民币）价格可能还是会往上一些。”一中资行交易员称。

    亦有股份行交易员表示，近期汇价走势主要看美元指数，如果周五公布的美国GDP数据
很好，人民币可能还将下跌，“6.8暂时是一个关口，走一步看一步吧，自营盘现在也主要
是一个方向。”
    
    中国金融时报周四发文称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美
元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。 

    全球汇市方面，美元/日圆周四接近三个月高位，美国公债收益率(殖利率)上升以及对
美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内升息的预期升温给美元带来支撑。 

     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价： 

 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7778       6.7686       -0.14%
                 XS>                             
    中间价              6.7736       6.7705       -0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  361.17亿美    249亿美元        
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      29       日低6.7788    日高6.77
                                                    59
    今年以来升贬幅度                               -4.19%
  2005年汇改以来升贬                               22.11%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         550                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7848        6.785              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9465       6.9335              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7777；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3876、6.4762和8.2763。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐