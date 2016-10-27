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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月27日

路透10月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:21时，1港元=0.87396人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为21.91%，高于上交易日收盘的21.43%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     4.42            4.69          1.08
 建设银行                                     5.23            5.67          1.06
 中国银行                                     3.39            3.48          1.11
 农业银行                                     3.15            3.23          1.12
 招商银行                                    17.81           18.92          1.08
 中信银行                                     6.05            5.08          1.36
 交通银行                                     5.63            5.87          1.10
 民生银行                                     9.27            8.94          1.19
 中国人寿                                    21.58           19.80          1.25
 中国平安                                    34.19           40.50          0.97
 中国太保                                    29.21           28.40          1.18
 中信证券                                    16.76           17.20          1.11
 新华人寿                                    42.02           34.10          1.41
 海通证券                                    16.06           13.76          1.34
 华能国际                                     7.16            4.78          1.71
 大唐发电                                     3.96            2.12          2.14
 华电国际                                     5.06            3.37          1.72
 中煤能源                                     6.64            4.46          1.70
 中国神华                                    16.77           16.14          1.19
 中国石油                                     7.37            5.41          1.56
 兖州煤业                                    12.86            5.90          2.49
 中国石化                                     4.98            5.68          1.00
 上海石化                                     5.98            3.99          1.71
 中海油服                                    12.31            7.91          1.78
 仪征化纤                                     3.97            1.69          2.69
 中国铝业                                     4.01            3.00          1.53
 江西铜业                                    14.62            9.30          1.80
 洛阳钼业                                     3.83            1.73          2.53
 紫金矿业                                     3.25            2.45          1.52
 马钢股份                                     2.85            1.81          1.80
 鞍钢股份                                     4.61            3.94          1.34
 重庆钢铁                                     2.52            2.49          1.16
 海螺水泥                                    17.01           21.90          0.89
 洛阳玻璃                                    25.61            5.92          4.95
 京城机电                                    10.34            3.68          3.22
 中联重科                                     4.51            2.90          1.78
 金隅股份                                     4.38            2.93          1.71
 中国国航                                     7.40            5.13          1.65
 东方航空                                     6.35            3.59          2.02
 南方航空                                     7.12            4.34          1.88
 中国远洋                                     5.32            2.76          2.21
 中海集运                                     4.24            1.67          2.91
 中集集团                                    14.20            9.26          1.75
 中海发展                                     6.95            4.38          1.82
 宁沪高速                                     9.10           10.60          0.98
 深高速                                       8.82            7.89          1.28
 成渝高速                                     4.83            3.10          1.78
 皖通高速                                    13.27            6.33          2.40
 广深铁路                                     4.41            4.23          1.19
 中国南车                                     9.56            7.15          1.53
 中国交建                                    13.93            8.81          1.81
 中国铁建                                    10.45            9.85          1.21
 中国中铁                                     8.67            6.08          1.63
 长城汽车                                    10.53            7.76          1.55
 比亚迪                                      56.60           51.90          1.25
 广汽集团                                    22.44           10.62          2.42
 青岛啤酒                                    31.20           31.25          1.14
 白云山                                      25.22           19.04          1.52
 新华制药                                    13.65            5.82          2.68
 海信科龙                                    11.24            6.70          1.92
 南京熊猫                                    14.75            7.26          2.32
 晨鸣纸业                                     9.55            7.11          1.54
 上海医药                                    19.89           21.00          1.08
 中兴通讯                                    15.39           10.96          1.61
 东方电气                                     9.86            6.16          1.83
 潍柴动力                                     9.89           12.16          0.93
 东北电气                                     7.63            3.09          2.83
 广船国际                                    28.59           11.90          2.75
 昆明机床                                     8.23            2.67          3.53
 一拖股份                                    12.55            4.48          3.21
 北辰实业                                     4.26            2.64          1.85
 创业环保                                     8.91            4.55          2.24
 中国中冶                                     4.32            2.63          1.88
 金风科技                                    16.16           11.40          1.62
 丽珠                                        56.60           45.30          1.43
 万科                                        24.77           20.10          1.41
 郑煤机                                       6.17            3.91          1.81
 大连港                                       2.44            1.39          2.01
 山东墨龙                                    12.88            3.91          3.77
 浙江世宝                                    46.60           11.54          4.62
 复星医药                                    23.35           24.70          1.08
 光大银行                                     3.80            3.53          1.23
 东江环保                                    19.46           12.00          1.86
 上海电气                                     8.42            3.73          2.58
 广发证券                                    17.29           17.10          1.16
 华泰证券                                    19.55           16.26          1.38
 东方证券                                    16.00            7.87          2.33
 光大证券                                    16.73           11.70          1.64
 招商证券                                    17.90           11.94          1.72
                  
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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