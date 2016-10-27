《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.10%，发行规模偏小料需求尚可

* 招标品种：财政部30年期续发固息国债

* 期限及招标金额：190亿元

* 招标时间: 周五(10月28日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.07%-3.15%

* 预测均值: 3.10%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月27日 - 中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，现券二级收益率今日小幅震荡下行，虽然资金紧张势头依旧，不过对超长期限品种而言，一级机构需求应该受其影响有限，且明日该期债发行量偏小，预计其结果接近或低于二级，预测均值落在3.10%附近。

“明天就发190亿元，量太小了，需求应该不错，估计跟二级差不多或者略低吧，”上海一券商交易员表示，“最近一级情绪一直都还不错，而且下午资金也略好转一些了。”

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.1264%；二级市场上，此次增发的标的券160019券最新成交 在3.11%附近。

国信证券最新定价报告认为，本周以来债券市场调整势态逐渐升级，因资金持续紧缺而央行温和操作引发投资者对货币政策转向的臆想，同时理财监管新规亦触发市场对于监管风险的警觉。

报告并指出，不过从今日上午市场表现来看，长端利率开始回落，显示出市场对于基本面企稳预期重新下调，债牛信心有所修复。综合考虑，预计本次超长债中标利率将在二级水平偏低的位置。

进出口行今日上午招标一年和五年固息债，中标收益率(利率)分别为2.4122%和2.92%，对应投标倍数1.71倍和2.25倍；10年和20年期固息增发债，中标收益率为3.1250%和3.3810%，对应投标倍数3.95倍和3.64倍。

明日招标新债为财政部今年第19期 的第二次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年8月22日开始计息；票面利率3.27%，按半年付息。

该期债采用采用单一价格招标方式，标的为价格。全部为竞争式招标，进行进行甲类成员追加投标。具体招标时间为10月28日上午10:35至11:35，发行手续费为承销面值的0.1%。