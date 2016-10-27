版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 16:35 BJT

标题新闻：泰国财长称该国2016年国内生产总值增幅将超过3%，因基本面完好且消费已恢复正常

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐