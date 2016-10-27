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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 16:46 BJT

《汇市简讯》英国公布第三季GDP优于预期，英镑/美元挑战1.2274

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* 英镑兑美元上涨，进逼1.2274，此前公布的英国第三季国内生产总值(GDP)成长幅度优于预期

* 英国第三季GDP成长0.5%，市场预估中值为成长0.3%

* 1.2274为10月20日纽约时段高点，之后组例分别位于1.2300及1.2334

* 1.2200为伦敦盘初低点，1.2205-1.2250为亚洲时段波动区间 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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