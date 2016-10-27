中国新债：浙江下周四将发行422亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月27日 - 中国浙江省财政厅周四公告，将于下周四(11月3日)招标发行总额 422亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债204.221亿元，专项债217.779亿元，期限 均包括三、五、七和10年。 上述债券均全部为置换债券，中债资信评估对债券的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 20.4221 11月3日下午14:00-14:40 11月4日 五年 61.2663 七年 61.2663 10年 61.2663 小计 204.221 专项债券 三年 43.5558 11月3日下午15:00-15:40 11月4日 五年 65.3337 七年 43.5558 10年 65.3337 小计 217.779 总计 422 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)