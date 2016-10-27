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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 17:02 BJT

中国新债：浙江下周四将发行422亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月27日 - 中国浙江省财政厅周四公告，将于下周四(11月3日)招标发行总额
422亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债204.221亿元，专项债217.779亿元，期限
均包括三、五、七和10年。
    
    上述债券均全部为置换债券，中债资信评估对债券的评级为AAA。
        
    具体发行规模和招标时间如下：           
   类别    期限   规模(亿元)         招标时间          发行期
 一般债券  三年    20.4221    11月3日下午14:00-14:40  11月4日
           五年    61.2663                                
           七年    61.2663                                
           10年    61.2663                                
           小计    204.221                                
 专项债券  三年    43.5558    11月3日下午15:00-15:40  11月4日
           五年    65.3337                                
           七年    43.5558                                
           10年    65.3337                                
           小计    217.779                                
           总计      422                                  
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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