香港个股：大悦城地产申请发行总额100亿元人民币中期票据，首期规模20亿元

路透香港10月27日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 周四宣布，已向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过100亿元人民币的中期票据，首期拟发行20亿元。公司拟将第一期中期票据募集资金用于建设项目及替换现有贷款。

大悦城的声明称，拟在适当的时间向机构投资者分期发行中期票据，而申请尚待交易商协会的批准。