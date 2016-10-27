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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 17:55 BJT

香港个股：大悦城地产申请发行总额100亿元人民币中期票据，首期规模20亿元

路透香港10月27日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 周四宣布，已向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过100亿元人民币的中期票据，首期拟发行20亿元。公司拟将第一期中期票据募集资金用于建设项目及替换现有贷款。

大悦城的声明称，拟在适当的时间向机构投资者分期发行中期票据，而申请尚待交易商协会的批准。

根据公司第一期中期票据文件草稿，第一期中期票据发行期限为三年，工商银行 担任主承销商，中信银行 为副主承销商。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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