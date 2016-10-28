台湾汇市：台币兑美元因外资汇出续贬，惟出口商大举抛售提供支撑

路透台北10月28日 - 台币兑美元 周五盘初走贬；交易员表示，受到美元强弹及外资持续汇出等冲击，早盘台币续呈贬值格局，且一度贬破31.700价位，至31.711低价；但随台币大贬吸引出口商进场抛汇，削弱台币贬值力道。

他们指出，由于美国公布初请失业金人数下数，带动美债殖利率飙高，美元亦进一步攻高，今天韩元、人民币和日圆等亚币均趋贬，台币亦跟着走跌。

〞美元很强，人民币都快到6.8了，台币就跟着贬啊，但出口商有出来丢美金，就看31.700的卖压会不会消化。〞一大型商银交易员说。

他表示，美国指标10年期公债殖利率周四冲破1.8%，激励国际美元弹升，惟出口商进场大举抛售美元，削减台币部分贬幅；短线观察重点在出口商和外资两股力量的拉扯。

另一大型商银交易员亦称，早盘外资持续汇出使台币偏贬，惟随即看到出口商陆续抛出美元，台币贬值随之收敛，且在贬破31.700价位后，随后又回到31.700以下。

他们并指出，国际美元虽偏强，惟短线台币因潜在出口商卖压相当沉重，使台币在美元强攻之际，料在31.750附近即获支撑。

美国周四劳工部发布的一份报告显示，10月22日当周经季调的初请失业金人数下降3,000人至258,000人。

美国指标10年期公债 下跌16/32，收益率从周三尾盘的1.79%升至1.846%，周四稍早触及五个月高位1.87%。

美元指数 升至98.929，本周稍早曾触及近九个月高点99.119，周线可能上升0.2%。

本地时间10:26，韩元兑美元 报1,144.7，上日收在1,142.5；台股加权指数 则涨0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价再转为微幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.659/31.710，上日收在31.770。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.650-31.750。

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