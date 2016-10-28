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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:19 BJT

台湾汇市：出口商狂抛汇外资低捡，台币震荡收微贬短线弱中透强

* 出口商狂抛美元，台币开低走高震荡收微贬
    * 外资再卖超台股并汇出，净汇出逾1亿美元
    * 出口商丢外资捡，两力量拉锯台币略偏强
    * 台币下周一波动区间料在31.550-31.750

    路透台北10月28日 - 台币兑美元 周五震荡微收贬。交易员指出，随美元走扬
，今天韩元和新币等亚洲货币均呈贬值走势，台币则在出口商大举抛汇、外资汇出两股力量
相互拉扯下，震荡收小贬。
    
    他们表示，受美元走强冲击，早盘台币一度贬破31.700整数价位，最低贬至31.711，但
随即引爆出口商美元卖单出笼，台币上演上冲下洗行情；午后外资再卖超台股且续呈净汇出
，出口商抛汇力道更为猛烈，台币盘中转贬为升且升至31.604的价位。
    
    〞我的天啊，出口商一直卖(美元)啊，卖到台币都升值了，今天就认了！〞一位大型银
行交易员说。
    
    一中型银行交易员亦称，因出口商进场狂抛美元，让台币在人民币和韩元均走弱之中逆
势走强，〞出口商丢很凶，他们都丢到外资，都没有人要捉啊，害我的出口商都卖不出去。
〞
    
    他们指出，近日美元对新兴市场货币强劲升值，今天日圆、韩元、新币及人民币等亚币
均偏弱，唯台币与国际市场脱钩，成为亚洲货币中最强的货币；料下周一出口商将持续进场
抛售美元，台币不致大贬。
    
    资深汇银人士表示，今天外资持续呈现净汇出，且金额超过1亿美元，但月底出口商例
行抛汇，出口商与外资对决，〞我们很强啊，月底嘛，出口商丢比较多。〞
    
    多数新兴亚币周五下跌，因美国经济数据表现稳健，巩固了美国联邦储备理事会(美联
储/FED)12月升息的预期，令亚洲债市承压。 
    
    台湾股市周五整日在平盘附近徘徊，终场小涨作收；加权股价指数 收涨0.08%至
9,306.92点。 
      
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超8.61亿台币；连续三个交易日卖
超共计112.19亿台币；上交易日为卖超80.51亿台币。  

    交易员预估，下周一台币兑美元区间暂看31.550-31.750。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与
上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.619/31.670，上日收在3
1.770。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.639     31.637  31.604-31.711   31.680     6.50    6.31
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.638     31.637  31.605-31.710   31.700     3.88    5.19
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.030                0.010/0.030
 美元/台币六个月期        -0.105/-0.065              -0.125/-0.085
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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