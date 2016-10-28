台湾汇市：出口商狂抛汇外资低捡，台币震荡收微贬短线弱中透强

* 出口商狂抛美元，台币开低走高震荡收微贬 * 外资再卖超台股并汇出，净汇出逾1亿美元 * 出口商丢外资捡，两力量拉锯台币略偏强 * 台币下周一波动区间料在31.550-31.750 路透台北10月28日 - 台币兑美元 周五震荡微收贬。交易员指出，随美元走扬 ，今天韩元和新币等亚洲货币均呈贬值走势，台币则在出口商大举抛汇、外资汇出两股力量 相互拉扯下，震荡收小贬。 他们表示，受美元走强冲击，早盘台币一度贬破31.700整数价位，最低贬至31.711，但 随即引爆出口商美元卖单出笼，台币上演上冲下洗行情；午后外资再卖超台股且续呈净汇出 ，出口商抛汇力道更为猛烈，台币盘中转贬为升且升至31.604的价位。 〞我的天啊，出口商一直卖(美元)啊，卖到台币都升值了，今天就认了！〞一位大型银 行交易员说。 一中型银行交易员亦称，因出口商进场狂抛美元，让台币在人民币和韩元均走弱之中逆 势走强，〞出口商丢很凶，他们都丢到外资，都没有人要捉啊，害我的出口商都卖不出去。 〞 他们指出，近日美元对新兴市场货币强劲升值，今天日圆、韩元、新币及人民币等亚币 均偏弱，唯台币与国际市场脱钩，成为亚洲货币中最强的货币；料下周一出口商将持续进场 抛售美元，台币不致大贬。 资深汇银人士表示，今天外资持续呈现净汇出，且金额超过1亿美元，但月底出口商例 行抛汇，出口商与外资对决，〞我们很强啊，月底嘛，出口商丢比较多。〞 多数新兴亚币周五下跌，因美国经济数据表现稳健，巩固了美国联邦储备理事会(美联 储/FED)12月升息的预期，令亚洲债市承压。 台湾股市周五整日在平盘附近徘徊，终场小涨作收；加权股价指数 收涨0.08%至 9,306.92点。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超8.61亿台币；连续三个交易日卖 超共计112.19亿台币；上交易日为卖超80.51亿台币。 交易员预估，下周一台币兑美元区间暂看31.550-31.750。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与 上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.619/31.670，上日收在3 1.770。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.639 31.637 31.604-31.711 31.680 6.50 6.31 司 元太外汇经纪公 31.638 31.637 31.605-31.710 31.700 3.88 5.19 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.105/-0.065 -0.125/-0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)