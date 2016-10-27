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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 18:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高1.6%，跟随沪胶走势震荡

“但东京期胶勉力重新上涨并收高，因上海期胶很快反弹。目前很难预测上海期胶的走向，”他称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 收复早前失地，上涨325元人民币，收报每吨14,155元(2,087.57美元)。

“看起来140日圆关口是TOCOM期胶的关键水准。如果突破140日圆，部分投资者可能被迫解除空仓，这会进一步提振市场，”Tazawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤148.0美分，上涨1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 李春喜/于春红)

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