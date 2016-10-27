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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 18:35 BJT

东南亚股市：在油价涨势带动下大多收高，但菲律宾股市下跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.29    -0.56   -0.15  +10.06   332.82
    新加坡                     2828.94     0.37   +0.01   -1.87  2882.73
    马来西亚                  1669.03    -4.89   -0.29   -1.39  1692.51
    泰国                      1498.36     6.24   +0.42  +16.33  1288.02
    印尼                      5416.84    17.16   +0.32  +17.94  4593.01
    菲律宾                     7445.14   -49.27   -0.66   +7.09  6952.08
    越南                        676.90     3.29   +0.49  +16.90   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/王洋)

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