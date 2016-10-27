版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 18:37 BJT

英国经济：财政大臣称尽管第三季经济成长不俗，但仍需提供支撑

路透伦敦10月27日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，下月他所提出的首份预算书中，将会需要采取措施支撑经济成长，尽管周四公布数据显示，英国公投退欧之后的经济成长放缓程度小于预期。

哈蒙德向记者表示，“我认为，我们仍旧为将来时期准备支撑措施是正确的做法，可确保我们可以安度这段不确定时期。”

他补充称，“所有预测人士都认为明年成长将放缓。”

周四稍早公布的官方数据显示，7-9月国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，虽低于第二季见到的0.7%的异常强劲增幅，但却明显高于路透所调查分析师增长0.3%的预估中值。 (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐