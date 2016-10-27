中国金融：江苏省拟设立第二家省级AMC，以加快不良资产处置--银监局官员

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月27日 - 中国江苏省银监局副局长丁灿周四称，江苏银行业正加快不良资产处置和核销进度，2015年以来核销制造业不良资产504.9亿元人民币，其中今年前三季度核销制造业不良贷款377亿元。他并透露，目前江苏省正在成立第二家省级资产管理公司。
丁灿在银监会新闻发布会上并指出，在市场化处置不良资产方面，2015年以来江苏银行业通过打包转让、现金清收、证券化等方式处置制造业不良贷款378.4亿元。
在此过程中，对符合条件的相关企业开展债转股，如2015年9月，通过“现金清收＋留债＋以股抵债”处置方案化解二重镇江16亿元不良贷款，其中债转股13.53亿元。
在压缩过剩产能行业信贷方面，他表示，据不完全统计，今年1-9月江苏银行业压缩过剩行业表内外授信503亿元，并否决五大产能过剩行业授信申请166亿元。
路透此前从三名消息人士处获悉，中国银监会已放宽每省可设立一家地方资产管理公司（AMC）的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC。
中国新一轮债转股方案于10月上旬出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。 （完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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