国际油市：买兴推动亚洲燃料油现货价差续涨，黏度价差进一步扩大

路透新加坡10月27日 - 亚洲燃料油现货价差延续本周涨势，之前强劲的买兴提振了指标180-cst和交投活跃的380-cst燃料油的升水；普氏窗口前两日没有实货交易达成。

“最急切的买家不得不做出让步，提高报价以获得需要的船货，”新加坡的一位交易员说。

截至10月26日的当周，新加坡本地燃料油库存较之前一周减少403,000桶(约6万吨)，至2,317万桶(346万吨)，降幅为1.7%。

消息人士说，周四普氏窗口有三笔现货交易达成，包括两笔2万吨180-cst燃料油船货，以及一笔4万吨380-cst燃料油船货。

新加坡贸易商兴隆和维多公司各买入一艘180-cst燃料油船货，购买价较新加坡报价每吨升水约2美元。

第三笔380-cst燃料油船货卖给了中国石油，售价较新加坡报价每吨升水1美元，至此中国石油本周购买的燃料油总计达到10万吨。该公司周一以同样的价格买入了三艘2万吨的船货。

周四180-cst燃料油现货较新加坡报价升水FO180-SIN-DIF涨至每吨2.23美元，较上日涨0.25美元，较周一涨0.67美元。

380-cst燃料油现货较新加坡报价升水FO380-SIN-DIF较上日涨0.2美元，较本周初涨0.34美元至每吨1.13美元。

业内消息人士说，期货市场上，新加坡时间1815 (1015GMT)洲际交易所(ICE) 11月黏度价差延续之前几日的涨势，至每吨较新加坡报价升水7.45美元，创一年高点。

消息人士说，截至新加坡时间1815，ICE 11月黏度价差成交逾25吨，较周二创下的约11万吨高点增加逾一倍。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

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