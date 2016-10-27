马来西亚期市：棕榈油期货下跌追随大商所跌势，市场担忧出口情况

路透吉隆坡10月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，因中国市场的卖盘且市场对低迷出口的担忧盖过了马币下滑的提振效应。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 下跌0.3%，收报每吨2,789马币。合约成交量为55,748口，每口25吨。

马币兑美元 下跌0.6%。

大商所棕榈油期货 稍早曾一度上涨1.4%，但随后回吐涨幅终场收跌0.5%，报每吨5,954元人民币。

“对于疲弱出口和大商所行情扭转的担忧打击棕榈油期货，”一位在吉隆坡的交易员说。

船货验证机构Intertek Testing Services周二公布，10月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降10.9%至990,939吨。

该交易员表示，技术性卖盘和前一日上涨后的获利了结盘也对价格构成压力。

另一位交易员表示，大商所的卖盘可能是因实货市场购买后进行的一些对冲活动。

不过他表示，对于今年剩余时间里棕榈油的价格走势感到乐观。(完)

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