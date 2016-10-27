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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 19:37 BJT

表格：美国9月建筑许可年率修正为122.5万户，与前值持平

路透10月27日 - 美国商务部周四修正了10月19日公布的9月建筑许可数据。经季节调整
后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    9月   前值     8月    前值  16年/15年9月  前值
     建筑许可        6.3    6.3     0.7     0.7       8.5      8.5
    年率(千户)       9月   前值     8月    前值      15年9月   前值
     建筑许可　    1,225  1,225   1,152   1,152     1,129    1,129
     建筑许可(千户)  9月   前值     8月    前值      15年9月   前值
     独栋房屋        742    739     736     736       708      708
     多户房屋        483    486     416     416       421      421  
    (完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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