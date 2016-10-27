美股业绩：康菲石油国际第三季亏损收窄，归功于减产和削减支出

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月27日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)公布了较小的季度亏损，因该公司减产并削减营运支出。
该公司公布，截至9月30日的第三季净亏损额缩减至10亿美元，合每股亏损0.84美元，上年同期则为亏损11亿美元，合每股亏损0.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。