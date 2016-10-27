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货币新闻 | 2016年 10月 27日 星期四 19:52 BJT

美股业绩：康菲石油国际第三季亏损收窄，归功于减产和削减支出

路透10月27日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)公布了较小的季度亏损，因该公司减产并削减营运支出。

该公司公布，截至9月30日的第三季净亏损额缩减至10亿美元，合每股亏损0.84美元，上年同期则为亏损11亿美元，合每股亏损0.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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