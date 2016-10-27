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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 19:56 BJT

美股业绩：黑石第三季获利好于预期，受益于油价反弹和美股走坚

路透10月27日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团 公布的第三季度获利高于预期，因油价反弹以及美股走坚提振回报。

黑石公布当季税后经济净收益为6.87亿美元，上年同期则为亏损4.16亿。经济净收益为衡量美国私募公司获利的关键指标，该指标纳入了未实现的投资收益或亏损。

当季每股经济净收益为0.57美元，高于汤森路透I/B/E/S预估的0.48美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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