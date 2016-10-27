国际油市：亚洲柴油裂解价差持平，尽管充裕供应仍令市场承压

路透新加坡10月27日 - 亚洲柴油裂解价差周四持平，交易员说，尽管充裕的供应仍令市场承压。

新加坡国际企业发展局(IES)最新公布的数据显示，截至10月26日的一周，新加坡本地柴油和航煤库存增至两周高点1,304.7万桶。

交易员说，新加坡柴油成交量很大，导致部分港口堵塞，令装船推迟。

交易员说，中国航油(新加坡)进入现货市场，求购12月交付的航煤船货，但该公司的求购量远远低于通常的月度购买量。

Indian Oil的一位高管称，计划在两个月后将其新的Paradip炼厂投入运营，开工率将在90-100%。该炼厂的日炼油能力为30万桶。

交易员说，这可能会增加亚洲柴油供应，令炼油利润率进一步承压。

新加坡现货市场有三笔航煤交易达成，没有柴油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻