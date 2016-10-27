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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 21:40 BJT

美国热股：特斯拉汽车公布逾三年来的首次季度净利，股价盘初大涨

路透10月27日 - 特斯拉汽车(Tesla) 公布逾三年来的首次季度净利，受到出售零排放汽车积分获得近1.39亿美元的提振。特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)称第四季也能赢利。

特斯拉周三收报202.24美元，周四盘初大涨4.5%，报211.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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