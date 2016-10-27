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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 21:44 BJT

美国热股：推特公布第三季营收增长放缓，并宣布裁员9%

路透10月27日 - 推特(Twitter) 周四公布季度营收增速大幅放缓，并称将在全球范围内裁员9%。

推特周三收报17.29美元，周四盘初上涨2.6%，报17.74美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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