版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 21:43 BJT

美国热股：高通将以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体

路透10月27日 - 高通(Qualcomm) 周四表示，已同意以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体 ，该公司目前正寻求将其芯片(晶片)的应用范围从手机向汽车领域扩张。

高通周三收报68.2美元，周四盘初大涨4%，报70.94美元。

恩智浦周三收报98.66美元，周四盘初上扬近2%，报100.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐